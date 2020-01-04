Открытие центра паллиативной помощи откладывается на два месяца

Открытие центра паллиативной медицинской помощи, который должен разместиться в здании бывшего перинатального центра на улице Льва Толстого, откладывается на два месяца. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях министр здравоохранения Михаил Охлопков, лично оценивший ход подготовки здания.

По словам министра, отремонтированы 1, 3 и 4 этажи, завершается ремонт на 2 этаже. Закуплены новая мебель, оборудование и приспособления для ухода. Палаты рассчитаны на пребывание двух человек.

«Изначально планировали открыть паллиативный центр в отремонтированных помещениях сразу после январских праздников, но после обхода решено отложить открытие ещё примерно на 2 месяца.

В новом центре должны быть созданы условия для предоставления полного комплекса мер по улучшению качества жизни больных, методы лечения которых исчерпаны. Паллиативная помощь для таких пациентов и их родных – важнейший этап в жизни.

Я убеждён, что центр нельзя открывать без полной подготовки помещений под выездную патронажную службу, без допуска по наркотическому обезболиванию, без организации отдельного помещения для терминальных больных. Дал специалистам соответствующие поручения. Лучше не торопиться, а завершить все мероприятия по организации работы центра на основе комплексного подхода»,

- уточняет Охлопков.

Ныне подразделения учреждения располагаются на ул. Перттунена и ул. Мичуринской.