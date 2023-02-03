Открыт конкурс на должность председателя Петрозаводского горсуда

Квалификационная коллегия судей РК объявила об открытии вакансии председателя Петрозаводского городского суда. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Кандидаты на представленную должность могут подавать заявления и документы с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Документы будут приниматься от соискателей до 7 марта. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com