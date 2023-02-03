03 февраля 2023, 15:09
Часть Петрозаводска всю неделю будет испытывать проблемы со светом
Энергетики будут проводить работы на объектах на Старой Кукковке
На следующей неделе на Старой Кукковке будут проводиться работы по ремонту воздушной линии электропередачи. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».
Из-за работ с 6 по 10 февраля с 9 до 16 часов могут быть ограничены от подачи электричества дома, расположенные на улицах Ломоносова, Щербакова, Мончегорская, Некрасова, Чехова, Ульянова и Ладожская.
Энергетики принесли извинения жителям района за временные неудобства. // Фото: freepik.com