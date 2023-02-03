Часть Петрозаводска всю неделю будет испытывать проблемы со светом

На следующей неделе на Старой Кукковке будут проводиться работы по ремонту воздушной линии электропередачи. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Из-за работ с 6 по 10 февраля с 9 до 16 часов могут быть ограничены от подачи электричества дома, расположенные на улицах Ломоносова, Щербакова, Мончегорская, Некрасова, Чехова, Ульянова и Ладожская.

Энергетики принесли извинения жителям района за временные неудобства. // Фото: freepik.com