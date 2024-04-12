Отключения телевидения пройдут в районах Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделю с 15 по 21 апреля.

По данным РТПЦ, в разные дни следующей недели сигнал будет пропадать в Петрозаводске, Сортавале, а также в поселках Деревянное, Лоймола, Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши и Пуйккола. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с профилактикой. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters