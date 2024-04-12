12 апреля 2024, 09:33
Отключения телевидения пройдут в районах Карелии
В РТПЦ опубликовали график отключений сигнала на предстоящую неделю
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделю с 15 по 21 апреля.
По данным РТПЦ, в разные дни следующей недели сигнал будет пропадать в Петрозаводске, Сортавале, а также в поселках Деревянное, Лоймола, Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши и Пуйккола. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с профилактикой. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters