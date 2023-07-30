Отключения телевидения и радио затронут один населенный пункт Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график перебоев в вещании ТВ- и радиоканалов на неделю с 31 июля по 6 августа.

Масштабных отключений на предстоящей неделе ждать не стоит. Сигнал пропадет лишь в поселке Пиндуши 31 июля с 10 до 16 часов.

Перерыв в вещании связан с плановым отключением электроэнергии, отметили в РТПЦ. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters