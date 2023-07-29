В Петрозаводске и районах Карелии будут отключать свет

На неделе с 31 июля по 6 августа сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на ЛЭП и подстанциях республики. В связи с этим ожидаются отключения электричества.

Временные перебои с подачей электроэнергии возникнут в Петрозаводске, а также в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Лахденпохском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят извинения потребителям за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Diz Play