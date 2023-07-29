29 июля 2023, 15:38
В Петрозаводске и районах Карелии будут отключать свет
Опубликован график перебоев с электроэнергией в республике на следующую неделю
На неделе с 31 июля по 6 августа сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на ЛЭП и подстанциях республики. В связи с этим ожидаются отключения электричества.
Временные перебои с подачей электроэнергии возникнут в Петрозаводске, а также в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Лахденпохском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Энергетики приносят извинения потребителям за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Diz Play