«Ласточки» из Петрозаводска в Петербург изменят расписание

Осенью «Ласточки», курсирующие между Петрозаводском и Санкт-Петербургом, на некоторое время изменят расписание. Об этом сообщает паблик «Петрозаводск транспортный».

Так, с 22 сентября по 1 октября вечерняя «Ласточка» из столицы Карелии будет отправляться раньше на три минуты - в 17:57 вместо 18:00. А утренний поезд будет стартовать на 16 минут раньше - в 6:20 вместо 6:36.

Временные изменения расписания связаны с путевыми работами, которые традиционно ведутся на железной дороге в осенний период. // Фото «Петрозаводск говорит»