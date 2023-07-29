Гарик Сукачев попал в больницу и не приедет в Карелию

Российский музыкант и режиссер Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Артист не выступит в Карелии 29 июля, говорится в сообщении на официальной странице исполнителя в соцсети.

Причины госпитализации Сукачева не называются. Отметим, что сегодня, 29 июля, артист должен был выступить с концертом в Рускеале (6+). Отменять мероприятие организаторы не стали. Концерт пройдет в формате «Народного караоке». Музыканты и техническая группа на месте и готовы играть, а петь предлагается зрителям. Организаторы объявили вход на концерт свободным и пообещали вернуть деньги за уже купленные билеты.

Напомним, в июне Гарик Сукачев впервые выступил на фестивале «Воздух Карелии» (6+), который проходил в вотчине Талвиукко в Чалне. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev