Отключения телевидения и радио пройдут в Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключения вещания телевидения и радио в республике на неделе с 7 по 13 ноября.

По данным РТПЦ, в Петрозаводске 8 ноября с 8 до 13 часов на профилактику уйдет радио «Ретро ФМ».

В разные дни недели перебои в работе ТВ и радио ожидаются в Костомукше, Кеми, а также в поселках Муезерский, Паданы, Пряжа и Святозеро. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами и отключениями электроэнергии. Фото: unsplash.com