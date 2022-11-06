06 ноября 2022, 09:32
Отключения телевидения и радио пройдут в Карелии
Опубликован график перебоев вещания в республике на предстоящую неделю
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключения вещания телевидения и радио в республике на неделе с 7 по 13 ноября.
По данным РТПЦ, в Петрозаводске 8 ноября с 8 до 13 часов на профилактику уйдет радио «Ретро ФМ».
В разные дни недели перебои в работе ТВ и радио ожидаются в Костомукше, Кеми, а также в поселках Муезерский, Паданы, Пряжа и Святозеро. Полный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами и отключениями электроэнергии. Фото: unsplash.com