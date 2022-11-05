Храм в честь Карельских святых появится в Петрозаводске

Около Петрозаводского епархиального управления построят храм Всех Святых в земле Карельской просиявших. Строительство ранее благословил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, напоминают в Петрозаводской и Карельской епархии.

Предполагается, что храм появится на Онежской набережной в 2027 году, к 800-летнему юбилею Крещения Карелии.

Проект уже сделан и прошел негосударственную экспертизу, завершились разного рода изыскания, составлена смета, получено разрешение на строительство. Сейчас ищут источники финансирования строительства и подрядчика. // Фото: информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии