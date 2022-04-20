Отец в Костомукше погасил долг по алиментам, но с него взыскали еще

У 44-летнего жителя Костомукши какое-то время не было работы, поэтому он не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Когда мужчина наконец трудоустроился и расплатился, с него взыскали еще деньги, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сумма долга за прошлый и позапрошлый года составила в общей сложности 99 тысяч рублей, ее отец выплатил. Но мать ребенка обратилась в надзорное ведомство и заявила о задолженности.

По закону в таком случае нужно заплатить еще и неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Прокуратура Костомукши обратилась с соответствующим исковым заявлением в суд и получила положительное решение. В пользу дочери ответчика взыскали еще 16 тысяч рублей. // Фото: Maria_Domnina/pixabay.com