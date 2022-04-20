Упаковка карельского молока посерела

Петрозаводчане обратили внимание на изменившийся цвет упаковки молочных продуктов. Тара у некоторых карельских производителей «посерела», хотя раньше была белой.

«А что это у нас молочные упаковки потемнели? Импортозамещение?»

- поинтересовались подписчики паблика «Живой Петрозаводск».

По информации одного из крупнейших производителей упаковки, компании «Ламбумиз», изменение цвета связано с нехваткой отбеливателя на Светогорском ЦБК, который поставляет предприятию картон-основу для изготовления упаковки, сообщает РБК.

Председатель совета директоров компании Сергей Ботвин, форма упаковки Gable TOP никаких существенных изменений не претерпела, изменения коснулись лишь цвета наружного слоя. Упаковка изготавливается в соответствии с нормативно-технической документацией. Компания выпускает упаковку Gable TOP также для предприятий Карелии. (использовано фото vk.com)