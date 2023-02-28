Отец с сыном погибли в жестком ДТП на трассе «Кола»

Авария, унесшая жизни мужчины и маленького ребенка, произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области. На трассе столкнулись две иномарки: автомобиль «Рендж Ровер» оказался крепче автомобиля «Дэу Нексия».

ДТП произошло около десяти вечера 27 февраля на 100-м километре Мурманского шоссе в Волховском районе, сообщает «Фонтанка».

По предварительной версии, «Рендж Ровер» при обгоне выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем «Дэу», в котором ехала семья.

В результате столкновения в «Нексии» погибли 35-летний водитель и двухлетний мальчик. 26-летнюю женщину госпитализировали, также в больнице семилетняя девочка. Полиция возбудила уголовное дело, проводится проверка. // фото unsplash.com