Дорогая спецтехника сгорела на лесной делянке в Карелии

На пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района 27 февраля днем поступило сообщение о пожаре в харвестере, находящемся на лесной делянке Лижемского участкового лесничества. Это было в 14:24, пожарные расчеты ехали из Кондопоги.

Преодолев расстояние более 50-ти километров, они прибыли к месту ЧП, но дорогостоящая техника была уже повреждена огнем.

В лесном комбайне сгорели кабина, моторный отсек и задние колеса на площади. Сейчас проводится проверка, в ходе которой предстоит установить причину пожара и материальный ущерб. // фото: freepik.com