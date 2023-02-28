Рецидивист в Карелии куролесил все лето и осень, но в итоге сел

Жителя Карелии отправят в колонию за совершение нескольких краж и нанесение вреда здоровью знакомого. Он ранее неоднократно был судим, но продолжал совершать противоправные деяния, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В частности, в июле прошлого года мужчина взял у знакомого смартфон на время и не вернул его. Гаджет он продал за шесть тысяч рублей и потратил деньги.

В сентябре он напился и избил другого приятеля. Причиненный здоровью вред квалифицировали как средней тяжести. Вдобавок из подъезда, в котором живет пострадавший, злоумышленник украл велосипед.

Через два месяца он проник в хозяйственную постройку в Сортавальском районе и вынес углошлифовальную машинку. Ущерб составил 4 640 рублей.

Суд с учетом личности гражданина, количества и тяжести совершенных им преступлений и непогашенных судимостей назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. // фото: freepik.com