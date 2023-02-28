Квартира под Петрозаводском выгорела вчера в результате пожара

Днем 27 февраля, в 11:14, на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в поселке Чална-1 Прионежского района.

По тревоге к месту вызова выехали сразу несколько пожарных расчетов. Еще на подъезде к месту происшествия спасатели увидели черные клубы дыма, валящие с балкона пятого этажа.

Поднявшись на пятый этаж, они уперлись в закрытую дверь квартиры. Используя шанцевый инструмент, вскрыли преграду и попали внутрь двухкомнатной квартиры. Внутри никого не было.

В течение пятнадцати минут пожар локализовали, после чего ликвидировали его полностью.

В результате вся квартира была закопчена продуктами горения, одна комната повреждена огнем на площади 10 квадратных метров. Также сгорели колеса, хранящиеся на балконе. Из жильцов дома никто не пострадал.

По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: МЧС Карелии