28 февраля 2023, 07:11
Рыбак заблудился вечером в районе Ажепских островов
Сотрудники КРПСС спасли мужчину, который не мог выбраться из Повенецкого залива
Мужчина 27 февраля отправился рыбачить в Повенецкий залив Онежского озера и заблудился. Он потерял ориентацию около Ажепских островов, сообщили в группе Карельской поисково-спасательной службы ВКонтакте.
Выручать 36-летнего рыбака пришлось спасателям. Медвежьегорский отряд ПСС выехал на поиски в 18:30. Найти мужчину удалось примерно в 21:00.
Его эвакуировали при помощи судна на воздушной подушке и доставили на берег, к автомобилю. // фото: КРПСС/ВКонтакте