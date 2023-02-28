Рыбак заблудился вечером в районе Ажепских островов

Мужчина 27 февраля отправился рыбачить в Повенецкий залив Онежского озера и заблудился. Он потерял ориентацию около Ажепских островов, сообщили в группе Карельской поисково-спасательной службы ВКонтакте.

Выручать 36-летнего рыбака пришлось спасателям. Медвежьегорский отряд ПСС выехал на поиски в 18:30. Найти мужчину удалось примерно в 21:00.

Его эвакуировали при помощи судна на воздушной подушке и доставили на берег, к автомобилю. // фото: КРПСС/ВКонтакте