Женщина чудом увернулась от автомобиля на переходе в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске пешеход чуть не попал под колеса автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 12:20 на улице Гоголя. На кадрах видно, как женщина-пешеход начала переходить дорогу по переходу. Первый автомобиль ее пропустил. Однако ехавший по второй полосе водитель уступать дорогу горожанке не собирался.

ДТП удалось избежать лишь благодаря внимательности и хорошей реакции женщины. Она самостоятельно смогла спасти себя от травм. // Фото: скриншот видео CityLink