Житель Петрозаводска пойдет под суд за слежку за бывшей женой

В Петрозаводске будут судить 36-летнего мужчину, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, горожанин из чувства ревности установил в автомобиле бывшей супруги GPS-трекер и с февраля по июль 2022 года следил за ее перемещениями. Это вскрылось, когда мужчина рассказал отцу экс-жены, что ему известно, куда она ездит.

Петрозаводчанину грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело вскоре будет направлено в суд. // Фото: unsplash.com