Чиновники халатно подошли к рубкам и стали фигурантами уголовного дела

Жительница Медвежьегорска сообщила в прокуратуру о рубках вдоль реки Кумса. Надзорный орган провел проверку и выявил нарушения. Виновных наказали. Материалы ведомства послужили основой для уголовного дела о халатности, которое возбудил СУСК. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Оказалось, что администрация Медвежьегорска утвердила административный регламент по предоставлению услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений». По нему выдачу разрешений должен согласовывать глава администрации муниципального района. И.о главы районной администрации согласовал снос зеленых насаждений вдоль реки. Но, как установила прокуратура, сделано это было с грубыми нарушениями требований регламента. Так, никто не обследовал подлежащие сносу деревья, равно как никто предварительно не определял форму и размер компенсации за срубленные насаждения.

В адрес главы районной администрации внесли представление об устранении нарушений, двоих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Местная администрация, чтобы устранить нарушения, заключила договор на подготовку эскизного проекта по благоустройству парка с комплексным озеленением в районе реки. До начала осени орган местного самоуправления примет меры, направленные на реализацию проекта по благоустройству, сообщили в прокуратуре. Также в ведомстве сообщили, что вырубленную древесину передали для отопления муниципальной общеобразовательной организации. // фото unsplash.com