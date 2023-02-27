27 февраля 2023, 16:22
Жителей Карелии предупредили об угрозе отрыва льда на Ладожском озере
Граждан просят не выходить на лед в районе населенного пункта Юляристоя
Опасная ситуация складывается на Ладожском озере в Питкярантском районе.
В районе населенного пункта Юляристоя возникла угроза отрыва льда на водоеме. Об опасности местных жителей и гостей района предупредили в администрации и ГИМС. Людей просят не выходить на лед.
Ранее любителей погонять на снегоходах по Ладоге также предупреждали об опасностях, поджидающих на льду. // фото unsplash.com