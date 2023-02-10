Лед трещит – спасатели обратились к любителям погонять на снегоходах

Лед трещит в Ладожском озере, водоем лишь на 35% покрыт льдом. Руководство лахденпохского инспекторского участка центра ГИМС призвало рыбаков и туристов, которые приезжают в Карелию вместе со снегоходами, быть внимательными из-за опасности отрыва льдин, а также тонкого льда.

«Ветра юго-западного направления поломали образовавшийся лёд в Яккимваарском заливе, чистая вода начинается за о. Папинсаари и далее: до выхода в открытую Ладогу, до о.Валаам, островов Кильписарет (Дальние), о. Рахмансари (Зелёный), островов Хейнясейма (Оборонные)»,

- говорится в сообщении ГИМС.

Спасатели подчеркивают, что некоторые «рыбаки на снегоходах срываются как с цепи, увидев большие просторы Ладоги». При этом озеро, погода и ветер могут быть весьма коварны зимой. Спасатели обрисовали место «возможного отрыва льда: от восточной стороны о. Кухка, о-ва Кильписарет, далее в сторону о. Путсари. По их данным, в этом месте проходит течение, которое образует трещину в замершем льду, затем ветра доламывают его. В настоящий момент на этом участке нет льда, тем не менее ситуация может измениться.

«Представьте, ударил кратковременный мороз градусов 10, озеро на морозе стихнет и на вышеназванном участке образуется тонкий лед. А на следующий день потеплело, пошел снег, образовалось белое поле до горизонта. Вот она опасность! Рыбак, выезжая с базы отдыха на этот участок льда, радуется, вот какой ровный и хороший лед. А дальше все знают; какой русский не любит быстрой езды! Газу до отказу и вперед за ощущениями. Что может в этом случае случится? Внезапное изменение погоды, сильный ветер и за 5-10 минут льда нет, одно крошево», - обрисовали один вариант развития ситуации спасатели.

«А вот другая ситуация. Ветра нет, тихо, до кромки льда, обозначенного черной линией воды, далеко. От быстрой езды захотелось поделиться с приятелем ощущениями. Или другая какая-то причина. Снегоход остановился. О том, что лед здесь образовался только вчера, никто не знает. Вот он и провал под лед», - предостерегают спасатели и призывают не выезжать на снегоходах на лед этой зимой. // фото unsplash.com