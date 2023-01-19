Лосей стало большей в Карелии

В Карелии резко выросла численность лосей.

За год рост популяции составил более 25%, сообщили в администрации Сортавалы по итогам встречи охотников, егерей, представителей двух региональных министерств – природного и сельского хозяйства.

Среди причин роста численности лосей назвали полную ликвидацию, а также создание кормовых баз, контроль и регулирование численности волков. // фото unsplash.com