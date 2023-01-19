19 января 2023, 16:53
Лосей стало большей в Карелии
Увеличение численности животных связали с ликвидацией браконьерства
В Карелии резко выросла численность лосей.
За год рост популяции составил более 25%, сообщили в администрации Сортавалы по итогам встречи охотников, егерей, представителей двух региональных министерств – природного и сельского хозяйства.
Среди причин роста численности лосей назвали полную ликвидацию, а также создание кормовых баз, контроль и регулирование численности волков. // фото unsplash.com