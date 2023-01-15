В Петрозаводске узнают, кто самый ловкий рыбак

В рамках зимнего фестиваля «Гиперборея» в карельской столице по традиции пройдет турнир по подледному лову рыбы на мормышку.

Попробовать свои силы смогут участники от 14 лет. Участников помладше должны сопровождать родители или близкие родственники. Ловить рыбу участники турнира «Онежский окушок» будут напротив ротонды. Победителей определят в нескольких номинациях – самый большой улов, самый юный рыболов и самый опытный.

«На турнире разрешается пользоваться удочкой, оснащенной одной мормышкой. Длина, цвет и форма мормышек могут быть произвольными. Применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке запрещается. Разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу - только одной»,

- говорится в положении городского турнира.

На регистрацию участников отведено полчаса – с 08:30 до 9:00. На всю рыбалку у любителей будет всего пара часов. В 11:00 – все рыбаки должны вернуться к точке старта для взвешивания улова. Итоги турнира подведут к полудню, а победителей будут награждать в период с 12:00 до 12:30. Победит тот, чей улов окажется самым увесистым. Если таких участников будет несколько, то рыбу пересчитают и победит тот, у кого рыбешек окажется больше.

Зарегистрироваться на турнир можно будет с 30 января по 9 февраля в группе «Вконтакте», по номеру телефона: 75-00-80 или в день состязания на набережной. // фото unsplash.com