Отделение паллиативной помощи в Кондопоге откроется в июле

Отделение паллиативной помощи в Кондопоге начнет принимать первых пациентов в июле. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Отделение рассчитано на 12 коек, его создали в Кондопожской ЦРБ. Отделение паллиативное помощи оснащено необходимым оборудованием, но требуется закупить переносной УЗИ-аппарат.

По словам министра, ведомство дополнительно выделит три миллиона рублей на паллиативную помощь в Кондопоге. // фото VK-страница руководителя Минздрава РК