05 марта 2021, 16:55
Освещение на лыжной трассе «Фонтаны» восстановят до конца марта
Бригада специалистов выполнила ремонт оборудования, но это не помогло вернуть свет
В феврале городской лыжной трассе «Фонтаны» произошла авария электрической сети и теперь на популярном объекте отдыха горожан отсутствует освещение, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Бригадой специалистов был произведен ремонт оборудования. Однако дальнейшее обследование показало, что необходима замена трансформатора, поэтому сроки восстановления освещения были продлены.
Закупку и установку нового трансформатора осуществляет муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений». По информации администрации Петрозаводска, освещение на лыжной трассе будет восстановлено до конца марта.
Фото из группы «Спорт - норма жизни Карелия»