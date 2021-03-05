Освещение на лыжной трассе «Фонтаны» восстановят до конца марта

В феврале городской лыжной трассе «Фонтаны» произошла авария электрической сети и теперь на популярном объекте отдыха горожан отсутствует освещение, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Бригадой специалистов был произведен ремонт оборудования. Однако дальнейшее обследование показало, что необходима замена трансформатора, поэтому сроки восстановления освещения были продлены.

Закупку и установку нового трансформатора осуществляет муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений». По информации администрации Петрозаводска, освещение на лыжной трассе будет восстановлено до конца марта.

Фото из группы «Спорт - норма жизни Карелия»