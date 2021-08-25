Осужденные тюремщики сегежской ИК-7 вышли на свободу досрочно

Бывший руководитель исправительной колонии №7 в Сегеже Сергей Коссиев, осужденный по делу о превышении должностных полномочий, вышел на свободу раньше времени. Также на свободе находится и его бывший заместитель Анатолий Луист. На это обстоятельство обратили внимание журналисты издания «Медиазона».

Карельская «семерка» оказалась на слуху, когда на пытки пожаловался активист Ильдар Дадин, первый осужденный в стране по статье о многократном нарушении правил поведения на митингах. После его заявления о пытках начались проверки, но СК и ФСИН в итоге не нашли подтверждения его словам. В 2018 году Коссиев ушел на пенсию. Но в итоге над ним состоялся суд. Его судили не за пытки в колонии, а по обвинению в вымогательстве денег у заключенных за улучшение условия нахождения за решеткой. Луиста судили за злоупотребление полномочиями и получение взятки.

В 2019 году Коссиева приговорили к 2,5 годам, Луиста к трем годам тюремного заключения. Оба отбывали наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка. При этом, по данным издания, в течение нескольких месяцев после вынесения Коссиеву приговора в январе 2019 года он находился в СИЗО в 300 метрах от своей квартиры. Осенью 2019 его перевели в колонию после того, как во ФСИН обратился адвокат потерпевших. По сведениям журналистов, бывший начальник тюрьмы условно-досрочно освободился в апреле 2020 года. Он вышел на свободу на год, два месяца и шесть дней раньше назначенного судом срока, проведя в кирово-чепецкой колонии чуть больше полугода. В 2020 году досрочно освободился и его бывший заместитель Луист. 17 июля 2020 года Кирово-Чепецкий районный суд удовлетворил его ходатайство о замене неотбытой части наказания на ограничение свободы.

После выхода из колонии оба вернулись в Сегежу, трудятся водителями и не общаются друг с другом. (фото zona.media, скриншот видео 7х7)