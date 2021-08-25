25 августа 2021, 17:56
Россия

ПФР разъяснил пенсионерам порядок получения единовременной выплаты

Пожилым гражданам не нужно писать заявление на получение 10 тысяч рублей

Анонсированную президентом единовременную выплату в десять тысяч рублей всем пенсионерам, пожилые россияне начнут получать уже в сентябре, передает RT.

Писать заявления не нужно, объяснили специалисты отделения  Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Если россиянин получает две пенсии, одну из которых ему выплачивает Пенсионный фонд, то новую выплату также обеспечит ПФР. Деньги выплатят тем же способом, что и обычную пенсию.

«Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам»,

- говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию». В указе отмечается, что выплату могут направить позже, если не успеют сделать это в сентябре. (фото Olga1205, pixabay.com)

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Метки: 
выплата
ПФР
пенсионеры
Владимир Путин