ПФР разъяснил пенсионерам порядок получения единовременной выплаты

Анонсированную президентом единовременную выплату в десять тысяч рублей всем пенсионерам, пожилые россияне начнут получать уже в сентябре, передает RT.

Писать заявления не нужно, объяснили специалисты отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Если россиянин получает две пенсии, одну из которых ему выплачивает Пенсионный фонд, то новую выплату также обеспечит ПФР. Деньги выплатят тем же способом, что и обычную пенсию.

«Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам»,

- говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию». В указе отмечается, что выплату могут направить позже, если не успеют сделать это в сентябре. (фото Olga1205, pixabay.com)