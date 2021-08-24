Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 10 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Деньги будут перечислены россиянам в сентябре. При этом Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все необходимые документы - никаких заявлений подавать не нужно.

Также в указе отмечается, что выплату могут направить позже, если не успеют сделать это в сентябре.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 22 августа выступил с предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч рублей. Он уточнил, что мера коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. Фото pixabay.com/Evgeny