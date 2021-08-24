Суточная заболеваемость коронавирусом снижается в России

За последние сутки в России выявлены 18 833 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее их было более 19 тысяч. Умерли 794 человека, выписаны - 18 636. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1105 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 600, в Архангельской области - 265, в Вологодской области - 225, в Ленинградской области - 221, в Мурманской области - 175.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 6 785 374 раза. Скончались 177 614 человек.

Напомним, в Карелии 23 августа Covid-19 выявлен у 174 человек. Фото pixabay.com/coyot