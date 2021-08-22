22 августа 2021, 13:46
Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей
Денежную поддержку также пообещали и военнослужащим страны
Президент страны Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим по 15 тысяч, сообщает сегодня газета «Коммерсантъ».
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями правящей партии в ответ на просьбу министра обороны поддержать довольствие военных, на доходы которых повлияли инфляция и пандемия. Президент предложил поддержать не только военных, но и пожилых граждан.
Единовременную выплату предложено выдать как неработающим, так и работающим пенсионерам. (фото Михаил Климентьев, gazeta.ru)