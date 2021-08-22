Обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО отменен в России

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ в начале июля подписал президент.

С водителей больше не будут требовать документ о прохождении техосмотра при заключении договора об обязательном страховании. Приобрести полисы без прохождения диагностики автовладельцы смогут с 29 августа, передает RT.

В Центробанке считают, что новый закон поможет упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также поспособствует повышению доступности ОСАГО. (фото in-dmitrov.ru)