22 августа 2021, 13:31
Обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО отменен в России
Закон об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО вступил в силу 22 августа
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ в начале июля подписал президент.
С водителей больше не будут требовать документ о прохождении техосмотра при заключении договора об обязательном страховании. Приобрести полисы без прохождения диагностики автовладельцы смогут с 29 августа, передает RT.
В Центробанке считают, что новый закон поможет упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также поспособствует повышению доступности ОСАГО. (фото in-dmitrov.ru)