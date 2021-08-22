Поисковики из Карелии и Тюмени покрасят танк Т-34 в Самбатуксе

Поисковые отряды «Олонецкая оперативная группа» и «Кречет» из Тюмени зачистили старую краску на танке Т-34 в Самбатуксе и подготовили поверхность к покраске. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии республики.

Танк Т-34 был выпущен осенью 1943 на Уралмашзаводе. Танк был подбит во время войны при освобождении деревни Самбатукса.

В наши дни танк установлен на высоте 73,5 на Братской могиле. (фото источника)