Эксперты назвали сферы, в которых не любят отпускать женщин в декрет

Эксперты сервиса Зарплата.ру выяснили, в каких сферах больше всего недовольны уходом сотрудниц в декрет. Оказалось, что наиболее болезненно выход в декрет воспринимают в банковской сфере, медицине, производстве, консалтинге, транспорте, логистике, госслужбе, сообщает РИА Новости. Почти 70% женщин столкнулись с соответствующим вопросом от работодателей в этих сферах.

Чаще всего с вопросами о будущем материнстве сталкивались соискательницы в возрасте 24-35 лет - в 73% случаев. Это следует из отчета по итогам опроса почти двух тысяч работающих женщин.

31% участниц исследования признались, что соврали работодателю на вопрос о планах забеременеть и в результате ушли в декрет. 4% рассказали, что ушли в многолетний декрет, из которого не вернулись. 58% россиянок в возрасте от 18 до 55 лет на собеседовании столкнулись с вопросами о замужестве, будущем материнстве, детях и даже болезнях. (фото 101da.ru)