19 октября 2020, 19:41
Останки одиннадцати погибших солдат обнаружены в Карелии
Поисковики рассказали о находках, совершенных в карельских лесах
Останки погибших солдат продолжают находить в разных уголках Карелии. О находках сообщает паблик поискового движении.
Так, 17 и 18 октября проходили поисковые работы в Пряжинском районе. В результате были обнаружены останки трех бойцов РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия).
Останки еще шестерых солдат подняли поисковики отряда «Феникс».
А 30 сентября при проведении поисковых работ также были обнаружены останки еще двух бойцов РККА.Ранее в Медвежьегорском районе в ходе поисковых работ были найдены фрагменты обшивки самолета ТБ-3. Место падения советского бомбардировщика еще предстоит установить. (фото vk.com)