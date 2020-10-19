Останки одиннадцати погибших солдат обнаружены в Карелии

Останки погибших солдат продолжают находить в разных уголках Карелии. О находках сообщает паблик поискового движении.

Так, 17 и 18 октября проходили поисковые работы в Пряжинском районе. В результате были обнаружены останки трех бойцов РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия).

Останки еще шестерых солдат подняли поисковики отряда «Феникс».

А 30 сентября при проведении поисковых работ также были обнаружены останки еще двух бойцов РККА. Ранее в Медвежьегорском районе в ходе поисковых работ были найдены фрагменты обшивки самолета ТБ-3. Место падения советского бомбардировщика еще предстоит установить. (фото vk.com)

