Любопытные лисы проникли на горно-обогатительный комбинат в Карелии

Рыжие гости из леса проникли на промплощадку «Карельского окатыша» в Костомукше. Сперва днем на территории энергоуправления была замечена одна хищница. А уже вечером лиса наведалась с напарницей. Информация вместе с видео появилась в паблике предприятия.

Лесные гостьи исследовали территорию у здания управления комбината и даже пытались попасть внутрь офиса. Все это время их снимали работники комбината. Судя по всему, лисиц нисколько не смущало и не пугало присутствие людей.

Руководство предприятия напомнило, что хотя пушистые лисы и милые создания, они все же хищники, представляющие опасность. Людей попросили не подходить к ним близко и не пытаться их накормить. (фото на главной ryazpressa.ru)