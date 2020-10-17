Грузовик прокатился по тротуару в Петрозаводске

Грузовик прокатился по тротуару в районе перекрестка улиц Лыжная, Правды и Ключевского шоссе. Записи с камер видеонаблюдения «Сампо.ру» опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по дате на видео, инцидент произошел днем 15 октября. На кадрах видно, как, предположительно, грузовик «Урал» движется по тротуару, задевает дорожный знак и останавливается в районе остановки общественного транспорта.

Каким образом грузовик оказался не на проезжей части, а на пешеходной дорожке – не ясно. Некоторые участники паблика предположили, что в транспортном средстве могли отказать тормоза. Кто-то предположил, что водитель грузовика «зазевался и не увидел, что поворот направо по стрелке, а не по общему зеленому. Останавливаться не успевал вот и ушел вправо». По счастливой случайности на пути грузовика не оказалось пешеходов.