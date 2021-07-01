Особенности продления дачной амнистии разъяснили жителям Петрозаводска

Действие так называемой дачной амнистии в России снова продлили. Владельцы садовых и жилых домов смогут оформить права на них по упрощенной процедуре в течение пяти ближайших лет, то есть до 1 марта 2026 года. Прокуратура Петрозаводска разъяснила жителям города, какие критерии необходимы для облегченного порядка регистрации.

Самое главное – воспользоваться дачной амнистией могут собственники земли, построившие дома не только после вступления закона в силу, но и раньше. Для регистрации нужны лишь технический план объекта недвижимости и документы о праве собственности на него. Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию не требуется.

Зарегистрировать по упрощенной процедуре можно не только постройки на предоставленных для дачного хозяйства и садоводства участках. Дачная амнистия касается и домов на землях для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Но эти участки должны находиться в границах населенного пункта.

Построить можно только дом, который не выше трех этажей и 20 метров. Его площадь по закону не ограничена. // Фото: «Родниковский рабочий»