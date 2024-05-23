Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Карелии

В Карелии стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба минобразования и спорта РК.

В этом году Единый госэкзамен в республике будут сдавать более 3300 человек, среди них 3000 - это выпускники этого года. В Карелии будут открыты 40 пунктов проведения экзамена. В организации сдачи ЕГЭ будут задействованы свыше 1300 работников.

Открывают экзаменационную кампанию ЕГЭ по химии, географии и литературе. Отмечается, что самыми популярными экзаменами по выбору в этом году стали информатика, обществознание и биология. // Фото: freepik.com / Yanalya