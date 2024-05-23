Каждый четвертый сотрудник «Карелии Палп» занимается спортом

На предприятиях группы компаний «Карелия Палп» трудятся более четырех тысяч человек, из них более тысячи участвуют в корпоративных спортивных соревнованиях.

Текущая VI Спартакиада «Карелии Палп» включает в себя соревнования по 16 видам спорта в командном и индивидуальном зачетах. Почти у каждого цеха или подразделения компании есть своя сборная. Уровень турнира довольно высокий: сформировано более 20 команд, состоящих из работников предприятий, студентов лесотехнического техникума и ветеранов компании. Наибольшей популярностью пользуются лыжные гонки, плавание, баскетбол и волейбол. С каждым годом в Спартакиаде участвует все больше спортсменов. Так, в 2023 году в ней приняли участие 1052 сотрудника, что почти в два раза больше, чем в 2022-м.

Руководители компании и активисты спортивного движения стремятся сделать спартакиаду доступной для всех: создают удобный график соревнований, включают новые виды спорта и, что немаловажно, «Карелия Палп» предоставляет спортсменам возможность качественно подготовиться, организовывая бесплатные тренировки на базе спортивных учреждений города Кондопоги: тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и плаванию доступны всем работникам предприятий холдинга.

Вечерние тренировки – отличный бонус для желающих быть в форме. Это позволяет отвлечься, размяться после работы, пообщаться с коллегами по цеху в неформальной обстановке. По-моему, это хороший вид качественного здорового отдыха,

- отмечает Анна Иванова, менеджер отдела материально-технического снабжения филиала «Карелии Палп».

В этом году целлюлозно-бумажные предприятия Северо-Запада возродили традицию соревнований между компаниями региона. В программу отраслевой Спартакиады–2024 включили лыжные гонки, мини-футбол, волейбол, баскетбол, тяжелую атлетику и плавание, которые будут проведены в Сыктывкаре, Коряжме, в Кондопоге и в Соколе. В конце апреля в Вологодской области прошел первый тур состязаний – волейбольный турнир.

Известно, что спорт ­ — не только средство укрепления здоровья, не только соревнование, но и момент, объединяющий людей, сплачивающий коллектив. А «сыгравшаяся» команда сильна и в спорте, и в труде. И лично мне очень ценно, что компания поддерживает стремление сотрудников заниматься спортом,

— говорит Роман Архипов, организатор спортивного движения «Карелии Палп», инженер «Кондопожского ЦБК.

//Фото: пресс-служба группы компаний "Карелия Палп"