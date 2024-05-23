Уралсиб выступил партнером благотворительного забега «Забег тут рядом»

18 мая в Санкт-Петербурге прошел благотворительный забег «Забег тут рядом», организованный фондом «Антон тут рядом». Банк Уралсиб выступил партнером мероприятия, его сотрудники также присоединились к участникам забега - спортсменам, любителям, волонтерам и подопечным фонда.

Благотворительная акция проходит ежегодно, начиная с 2015 года, мероприятие посвящено сбору средств в поддержку инициатив фонда: вырученные средства направляются на развитие программ, помогающих детям и взрослым с аутизмом. В этом году в забеге приняли участие более 1000 человек, которые бежали дистанцию в 1, 3 и 5 км. Команду Уралсиба представили 50 сотрудников различных подразделений петербургского филиала банка.

Прошлогодний забег стал ярким и запоминающимся событием для нас, я получил массу позитивных откликов от коллег – они с радостью делились впечатлениями и фотографиями с места событий. Поэтому в этом году мы сразу откликнулись на приглашение Фонда выступить партнером мероприятия,

- рассказывает Ренат Сейфетдинов, исполнительный директор, управляющий филиалом банка Уралсиб в Санкт-Петербурге.

Мы счастливы, что в Петербурге становится все больше компаний, которые разделяют принципы инклюзии, и благодарим Банк Уралсиб за поддержку нашего проекта, - добавила Елена Фильберт, исполнительный директор «Антон тут рядом».

Петербургский филиал Банка Уралсиб второй год подряд выступает партнером мероприятия, а с фондом «Антон тут рядом» сотрудничают третий год – история дружбы началась в ноябре 2022 года, когда Уралсиб провел в Санкт-Петербурге круглый стол на тему профессиональной реализации людей с особенностями здоровья. Банк и дальше планирует активно поддерживать различные социально-значимые проекты в регионе.

//Фото: пресс-служба Банка Уралсиб