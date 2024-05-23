Хлеб, картофель и другие продукты дорожают в Карелии

Карелиястат раскрыл данные об изменении цен на продукты в республике за неделю с 14 по 20 мая. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции подорожали картофель (9,9%), лук (8,3%), свекла (5,8%), бананы (2,8%) и яблоки (2%). В то же время упали цены на огурцы (12%) и помидоры (7,9%).

Из числа других товаров стали дороже молоко, сыр, печенье, свинина, хлеб и вермишель (1,0 - 3,7%). Подешевели маргарин, сахарный песок, сосиски, сардельки, чай (1,0 - 3,8%).

Специалисты изучают цены в трех городах Карелии - в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Joshua Rawson Harris