Осенняя ярмарка в Петрозаводске пройдет в необычном формате

Традиционной осенней ярмарки, которая ранее проходила в октябре в Петрозаводске, в этом году не будет. Как сообщили в пресс-службе администрации, на Инженерной улице ведутся работы по благоустройству. В мэрии сообщили о планах правительства республики провести ярмарку на Казарменской улице.

Как оказалось, осенняя ярмарка будет проходить в онлайн-формате на площадке интернет-магазина «Сделано в Карелии».

Местные жители смогут приобрести продукцию местных производителей, овощи, ягоды, мясопродукты, рыбу, хлебобулочные изделия, сувениры, украшения и товары для красоты и здоровья с 25 сентября по 4 октября на сайте shop.kr-rk.ru.

Как сообщает Минэкономразвития Карелии, по Петрозаводску будет действовать бесплатная доставка продукции ярмарки, но сумма заказа должна быть от двух тысяч и выше или же от 10 килограммов. Тех, кто не привык совершать покупки в Интернете, приглашают на выставку образцов продукции с 25 по 27 сентября в гипермаркет на Казарменской, 2.