Бесплатное комплексное медицинское обследование детей проводит ГДБ

Детская городская больница напоминает родителям, что в лечебном учреждении функционирует центр здоровья, где можно бесплатно пройти комплексное медицинское обследование.

«Уважаемые родители! В ГБУЗ ГДБ функционирует центр здоровья для детей, где можно бесплатно пройти комплексное обследование, включающее ЭКГ, биоимпедансметрию, оценку функциональной возможности легочной системы, определение уровня холестерина и глюкозы, получить консультацию гигиениста стоматологического и врача-педиатра», - сообщает паблик больницы.

Запись на обследование осуществляется по телефону 89643178160 с 8.00 до 15.30 в будние дни.

Центр здоровья работает по следующему графику: понедельник, среда, пятница - с 14.00 до 17.30; вторник с 12.30 до 16.00; четверг с 9.00 до 12.30.