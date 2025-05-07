Ортопеды предупредили об опасной летней обуви

В шлепанцах свод стопы остается без необходимой поддержки, что может привести к болезням опорно-двигательного аппарата. Шпильки опасны воспалением нервов, которые расположенны у основания больших пальцев, этим делится "Газета.ru".

Самое распространенное заболевание, которое появляется из-за длительного ношения шлепанцев, - подошвенный фасцит, болезненное воспаление ткани в нижней части стопы. Также ортопеды отмечают: в такой обуви нагрузка распределяется неправильно, что может привести к болям в коленях, бедрах и спине. Туфли на шпильке с узким носком деформируют пальцы, поэтому от их носки лучше отказаться.

Врачи порекомендовали альтернативу - сандалии-слайдеры с широким и плотным ремешком. Такая обувь хорошо фиксирует стопу и снижает нагрузку на суставы. © «Петрозаводск говорит»