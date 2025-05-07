07 мая 2025, 17:34
Общество

В Медвежьегорске директрису могут посадить за помощь знакомому

Женщина использовала должностные полномочия в своих интересах
Фото: freepik // rawpixel.com

Прокуратура привлекла директора муниципального учреждения к уголовной ответственности, потому что она помогла знакомому уклониться от исполнения обязательных работ. Уголовное дело заведено сразу по двум статьям, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Карелии. 

Директрису обвинили по ч. 1 ст. 285 УК РФ, использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, и ч. 2 ст. 292 УК РФ, служебный подлог. С сентября по декабрь 2023 года женщина не привлекала к деятельности знакомого осужденного, которого направили к ней для отбытия наказания в виде обязательных работ. В территориальное подразделение уголовно-исполнительной инспекции правонарушительница предоставляла ложные сведения. 

Женщина признала свою вину. Дело направили в суд. © «Петрозаводск говорит»

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Республика Карелия
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