В Медвежьегорске директрису могут посадить за помощь знакомому

Прокуратура привлекла директора муниципального учреждения к уголовной ответственности, потому что она помогла знакомому уклониться от исполнения обязательных работ. Уголовное дело заведено сразу по двум статьям, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Карелии.

Директрису обвинили по ч. 1 ст. 285 УК РФ, использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, и ч. 2 ст. 292 УК РФ, служебный подлог. С сентября по декабрь 2023 года женщина не привлекала к деятельности знакомого осужденного, которого направили к ней для отбытия наказания в виде обязательных работ. В территориальное подразделение уголовно-исполнительной инспекции правонарушительница предоставляла ложные сведения.



Женщина признала свою вину. Дело направили в суд. © «Петрозаводск говорит»