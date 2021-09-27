Организацию в Костомукше заставили заплатить налоговикам 4,7 миллиона

Юрлицо в Костомукше задолжало налоговым органам более 4,7 миллиона рублей. Добровольно организация деньги не вносила, ее заставили это сдлелать судебные приставы, сообщили в УФССП по Карелии.

Судебный пристав-исполнитель ввел запрет на регистрационные действия в отношении 12 единиц транспортных средств иностранного производства. Также он обратил взыскание на счета должника, списав 570 тысяч рублей.

Получив уведомление банка о блокировке счетов, представитель должника-организации связался с судебным приставом.

Не желая допустить остановки деятельности предприятия, а также ареста и изъятия имущества, руководитель организации погасил задолженность в полном объеме. // Фото: solreg.ru