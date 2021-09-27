Трассу «Фонтаны» в Петрозаводске готовят к лыжному сезону

В прошлые выходные очередной субботник прошел на «Фонтанах». В мэрии сообщили, что это уже вторая подобная акция в сентябре.

Привести в порядок трассу перед новым лыжным сезоном решили городская дирекция спорта и отзывчивые жители.

Они обрезали кусты, ветки деревьев, убирали мусор, скашивали траву. Группа активистов убрала трассу до развилки, то есть на протяжении восьми километров.

Полностью благоустроить территорию планируют до конца октября. Для этого организаторам потребуется помощь жителей города. // Фото: источник