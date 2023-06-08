Ордена и медали вручили в Карелии

Государственные награды вручили 8 июня жителям Карелии. Граждан чествовали за труд и служение на благо республике.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена профессор кафедры Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова Вера Нилова.

За заслуги в области ЖКХ и многолетнюю добросовестную работу президент присвоил почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» эксперту электрогазосварочных работ АО «ПКС – Водоканал» Александру Игрокову.

Орденом «Сампо» наградили заслуженного врача РФ и РК, заведующего отделением – врача-гематолога республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске Александра Мясникова. Также орден «Сампо» вручили известному форелеводу Николаю Федоренко.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции медалью «За отвагу» награжден житель Кондопожского района – гвардии лейтенант Владимир Семенов.

Медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» наградили гендиректора петербуржского ООО «Технострой» Юрия Игнатьева. Также были присвоены почетные звания заслуженного врача, работника здравоохранения, работника ЖКХ, культуры, лесного комплекса и других сфер. Почетной грамотой отметили Общественную палату Карелии. // фото tv-karelia.ru