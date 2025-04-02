Опубликованы кадры с места страшного пожара под Петрозаводском

В сети появились фотографии с места страшного пожара в дачном поселке Сосновый Бор под Петрозаводском. Кадры опубликованы в группе ОПС Прионежского района.

Напомним, огонь вспыхнул в дачном доме вечером 1 апреля. На пожаре работали три единицы техники и 11 специалистов из села Деревянное и Петрозаводска. Дача полыхала на площади более 80 квадратных метров. Дом сгорел.

Отмечается, что на полную ликвидацию возгорания пожарным потребовалось более пяти часов. Пострадавших нет. Соседние постройки удалось защитить от огня.

По факту пожара проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.